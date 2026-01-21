Первый самолет из Касабланки приземлился в Санкт-Петербурге

Первый самолет из Касабланки приземлился в Санкт-Петербурге

Самолет из марокканской Касабланки впервые приземлился в аэропорту Пулково, сообщила пресс-служба воздушной гавани. Рейс совершила авиакомпания Royal Air Maroc, время в пути составило пять часов 40 минут.

Прямое авиасообщение между Петербургом и Касабланкой запускается впервые, — говорится в сообщении.

Отмечается, что рейсы будут совершаться три раза в неделю: по понедельникам, средам и субботам. В Пулково рассказали, что Касабланка является важным транспортным хабом Марокко, оттуда возможны удобные трансферные полеты в страны Европы и другие континенты.

Ранее стало известно, что саудовская авиакомпания Flynas запустила прямые рейсы между Джиддой и Москвой. Вылеты осуществляются из аэропорта Внуково. Первый рейс из Москвы в Джидду состоялся 23 декабря прошлого года в 11:30 мск. Перелеты между городами совершаются три раза в неделю, время в пути будет занимать семь часов пять минут.

В ноябре 2025 года рейс авиакомпании Nordwind Airlines прибыл из Москвы в аэропорт имени Франка Паиса Гарсии в Ольгине на востоке Кубы. Данный полет оказался первым после почти пятилетнего перерыва.