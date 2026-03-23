Первый рейс вылетел из Пулково после снятия ограничений

Первый рейс вылетел из аэропорта Пулково после введения временных ограничений, сообщает ТАСС. Аэропорт начал поэтапное восстановление обслуживания рейсов.

Первым рейсом, покинувшим Санкт-Петербург после возобновления работы аэропорта, стал HH 750 авиакомпании Qanot Sharq, направляющийся в Фергану. Вылет был задержан с 23:40 22 марта.

Ранее стало известно, что в Пулково задержали более 80 рейсов и отменили еще 62 на фоне одной из самых масштабных атак украинских БПЛА на Ленинградскую область и Санкт-Петербург. На запасные аэродромы ушло почти 50 бортов.

Позже выяснилось, что в аэропорту Санкт-Петербурга задержаны и отменены более 300 рейсов. На опубликованных кадрах можно увидеть, как пассажиры спят на полу. Основная часть задержек рейсов — менее чем на сутки. Со вчерашнего дня отложен вылет 107 самолетов, еще 69 — отменены. На прилет задерживается 91 рейс, отменены — 66. Среди отложенных рейсы из Ханты-Мансийска, Москвы, самолеты в Нарьян-Мар, Шанхай, Пхукет, Ташкент, Калининград, Архангельск, Мурманск и другие.