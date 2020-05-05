Первая смерть от коронавируса зафиксирована в ЕАО

https://static.news.ru/photo/17e564aa-8e83-11ea-ab4f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Первую смерть от коронавируса зарегистрировали в еврейской автономной области. Об этом сообщил оперштаб по региону.

Представитель оперштаба подтвердил, что данная информация достоверна, пишет «Газета.Ru». Подробности неизвестны.

На 4 мая в России было зарегистрировано 145 268 случаев заражения, прирост за сутки составил 10 581 случай. Выздоровели 18 095 человек, умерли от инфекции 1356 пациентов, что на 76 больше, чем за минувшие сутки. В Москве насчитывается 74 401заболевший, прирост составил 5795 заражённых за последние сутки, 7573 выздоровели, 764 умерли.

Ранее NEWS.ru сообщал, что первая смерть пациента с коронавирусом зафиксирована 26 апреля в Абхазии. Скончалась женщина 1925 года рождения.