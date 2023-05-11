Пенсионерку осудили за записку на могиле родителей Путина Пенсионерка из Петербурга приговорена к двум годам за записку на могиле родителей Путина

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61-летнюю петербурженку Ирину Цыбаневу приговорили к двум годам условного срока за записку, оставленную на могиле родителей президента России Владимира Путина, сообщает Telegram-канал Sota. Обжаловать приговор подсудимая не планирует.

Как пишет канал, 6 октября женщина оставила на могиле записку с «оскорбительной надписью». В тексте женщина попросила родителей Путина «забрать к себе» их сына.

Центральный районный суд Сочи ранее оштрафовал военного пенсионера Евгения Золотова на 3 млн рублей за размещение в соцсетях ложной информации о действиях Вооруженных сил России. Отмечается, что подсудимый размещал на своей странице в соцсетях недостоверные сведения о ходе спецоперации на Украине, указывая на некомпетентность ВС и высказывая оскорбления в адрес российских военных.

В Первоуральске Свердловской области 73-летняя пенсионерка попыталась поджечь военкомат, но не справилась с зажигалкой. Странного вида женщину, которая с кем-то говорила по телефону на крыльце и рылась в сумке, заметила в окне сотрудница полиции, дежурившая в здании комиссариата. Позднее возле двери была найдена бутылка с маслянистой жидкостью.