Пенсионерка забила мусором квартиру и умерла в уличном контейнере от холода Женщина с «синдромом Плюшкина» умерла от холода в контейнере в Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге 12 декабря местная жительница вызвала скорую и полицию к контейнеру, в котором лежала ее скончавшаяся 70-летняя мать, сообщает «Фонтанка». Выяснилось, что родственницы страдали «синдромом Плюшкина» — заболеванием, которое проявляется в патологическом накопительстве. Контейнер на Хасанской улице они арендовали, чтобы жить в нем, так как свои квартиры на Индустриальном проспекте забили хламом.

Предполагается, что пенсионерка скончалась от обморожения. Известно, что женщина с 2000 года работала в бюро пропусков местного НИИ, откуда была уволена в 2017 году после нескольких дисциплинарных взысканий. Ее уволили за повторное нарушение порядка хранения и обращения со служебными документами и бланками строгой отчетности, а также за отказ от прохождения аттестации на соответствие занимаемой должности. Через суд она пыталась восстановиться в должности, но проиграла дело.

Диагноз «патологическое накопительство» появится в перечне МКБ-11 в разделе психических расстройств. Также расстройство будет добавлено в американский справочник DSM-5. Для лечения болезни используется психотерапия, а в крайне выраженных случаях без сохранения критики у пациента назначаются отдельные виды антидепрессантов.

В 2018 году накопительство впервые было признано Всемирной организацией здравоохранения медицинским расстройством. Одновременно с этим в числе психиатрических заболеваний оказалась игромания.