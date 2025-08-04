Пастух сошелся с медведем лицом к лицу в российском регионе

Пастух сошелся с медведем лицом к лицу в российском регионе Пастух сумел отбиться от медведя в Иркутской области

В Братском районе Иркутской области зафиксирован случай нападения медведя на человека, сообщает региональное управление МВД. Хищник атаковал частное подворье в селе Покосном, где сначала набросился на домашнего поросенка.

На шум животного сбежались местные жители, пытавшиеся отогнать зверя. В ходе инцидента медведь напал на пастуха, нанеся ему травму ноги, после чего скрылся в близлежащем лесу. Пострадавшего оперативно доставили в больницу для оказания медицинской помощи. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов совместно с охотоведами проводят поиски опасного хищника.

Ранее хоккеист клуба «Сиэтл Кракен» Джон Хейден едва не столкнулся с медведем. Как сообщает пресс-служба клуба в социальной сети Х, инцидент произошел возле водопада Брукс во время съемок материала о рыбалке. При приближении хищника участники съемочной группы начали отступать вброд, а животное некоторое время преследовало их, но затем остановилось.

До этого житель Анкориджа, выгуливавший собаку, подвергся атаке медведицы. Питомец проявил смелость, отвлекая хищника громким лаем, что позволило хозяину воспользоваться отпугивающим спреем. Пострадавший самостоятельно вызвал спасателей и обратился за медицинской помощью с незначительными травмами руки.