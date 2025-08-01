Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
01 августа 2025 в 08:09

Собака спасла хозяина от нападения разъяренной медведицы

Собака спасла хозяина от нападения медведицы на Аляске

Фото: unknown/Danita Delimont/Global Look Press

В Анкоридже на Аляске мужчина, выгуливавший собаку на туристической тропе Барбара Фолс, подвергся нападению медведицы, передает ABC News. Питомец вступился за хозяина и начал громко лаять, чем сумел отвлечь хищника.

В итоге туристу удалось улучить момент и воспользоваться спреем от медведей. Спасателей он вызвал самостоятельно, обратившись к врачам с легкими повреждениями руки. Предполагается, что животное защищало детеныша, однако Сотрудники департамента рыболовства и охоты следов медвежонка не нашли.

Ранее в московский Центр хирургии имени Вишневского доставили туристку из Саратова, пострадавшую от нападения медведя на Камчатке. Ее состояние стабилизировали перед транспортировкой, которую организовали специалисты центра медицины катастроф.

До этого на Камчатке местный водитель разогнал группу медведей, собравшихся на пляже. Видеозапись демонстрирует, как косолапые разбегаются в разные стороны при приближении автомобиля с возмущенным мужчиной.

Тем временем на Камчатке заметили медвежонка с необычным окрасом. Его шерстка оказалась белоснежной, хотя он появился на свет в семействе бурых медведей.

медведи
животные
хищники
собаки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдепе США прокомментировали перепалку Трампа и Медведева
ВСУ лишились полноценной роты в Сумской области
В Думе раскрыли, когда школьная форма должна соответствовать ГОСТу
Британцы развернули «Гитлерюгенд» на Украине
Военный эксперт раскрыл, куда могло сбежать командование ВСУ из Часова Яра
Брата одного из исполнителей теракта в «Крокусе» объявили в розыск
Салат «Фестиваль вкуса» с помидорами и луком — зимой уходит первым!
Мужчина полетел в Турцию за новыми волосами и умер
Средняя зарплата в России приблизилась к 100 тысячам рублей
Собака спасла хозяина от нападения разъяренной медведицы
В США назвали сумму, которую Маск пожертвовал на политические проекты
Врач назвал смертельно опасные симптомы алкогольного отравления
Диверсия ВСУ в Крыму и многотысячные потери: новости СВО к утру 1 августа
Камчатку сотрясли 120 афтершоков за сутки
Российским военным чуть не передали 30 тысяч опасных бронежилетов
Стало известно, как ВСУ используют тушки животных для минирования
Жесткая авария привела к гибели пяти взрослых и ребенка
Южная Корея и США запланировали лишить КНДР ядерного оружия
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 1 августа: инфографика
В Европе подорожал газ на фоне подготовки к зиме
Дальше
Самое популярное
15 лучших игр для компании взрослых
Общество

15 лучших игр для компании взрослых

Что такое пятая колонна и кто за ней стоит
Общество

Что такое пятая колонна и кто за ней стоит

Туристов из России начали заманивать в Абхазию «Дошираком»
Общество

Туристов из России начали заманивать в Абхазию «Дошираком»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.