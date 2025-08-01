Собака спасла хозяина от нападения разъяренной медведицы Собака спасла хозяина от нападения медведицы на Аляске

В Анкоридже на Аляске мужчина, выгуливавший собаку на туристической тропе Барбара Фолс, подвергся нападению медведицы, передает ABC News. Питомец вступился за хозяина и начал громко лаять, чем сумел отвлечь хищника.

В итоге туристу удалось улучить момент и воспользоваться спреем от медведей. Спасателей он вызвал самостоятельно, обратившись к врачам с легкими повреждениями руки. Предполагается, что животное защищало детеныша, однако Сотрудники департамента рыболовства и охоты следов медвежонка не нашли.

Ранее в московский Центр хирургии имени Вишневского доставили туристку из Саратова, пострадавшую от нападения медведя на Камчатке. Ее состояние стабилизировали перед транспортировкой, которую организовали специалисты центра медицины катастроф.

До этого на Камчатке местный водитель разогнал группу медведей, собравшихся на пляже. Видеозапись демонстрирует, как косолапые разбегаются в разные стороны при приближении автомобиля с возмущенным мужчиной.

Тем временем на Камчатке заметили медвежонка с необычным окрасом. Его шерстка оказалась белоснежной, хотя он появился на свет в семействе бурых медведей.