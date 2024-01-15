Пассажиры «Уральских авиалиний» дважды не смогли вылететь в Сочи

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самолет «Уральских авиалиний» дважды не смог вылететь из аэропорта Екатеринбурга в Сочи. В пресс-службе компании рассказали РИА Новости, что в двигателе лайнера были обнаружены дефекты, устранением которых уже занимаются.

Один и тот же самолет отстранили от полетов в воскресенье и понедельник. Пассажиры отправились в Сочи на других бортах.

В данном случае имеют место быть замечания по топливной системе двигателя. По результатам расшифровок сегодня был выявлен дефект в той же системе, который проявился по-другому, — сказали в пресс-службе.

Ранее Airbus A321 «Уральских авиалиний» не мог вылететь из Махачкалы в Москву. Как сообщил командир самолета, его задержали из-за поломки двигателя. Сначала из самолета не выпускали тех пассажиров, которые отказались лететь, услышав о технической неисправности, в итоге 15 человек все-таки покинули салон.

Также 9 января самолет, выполнявший рейс Москва — Сочи, совершил экстренную посадку в Махачкале. Причиной незапланированного приземления лайнера, на борту которого находились 110 человек, стало резкое ухудшение самочувствия одного из пассажиров.