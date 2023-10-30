Пассажиры рейса из Дубая оказались заперты в салоне самолета в Махачкале Mash Gor: пассажиры рейса Дубай-Махачкала оказались заперты в салоне

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

В аэропорту Махачкалы пассажиры рейса из Дубая уже несколько часов заблокированы в салоне из-за толпы протестующих снаружи, сообщает Telegram-канал Mash Gor. По данным канала, опубликовавшего видео из салона, прилетевшие из Объединенных Арабских Эмиратов дети плачут, все голодные, поскольку пассажирам дают лишь воду, еды нет.

Мы сидим в самолете уже больше трех часов. <...> Уже очень плохо становится. Таблеток нет, врача на борту нет, скорая к нам не может подойти, — рассказала одна из прилетевших.

В Министерстве здравоохранения Дагестана ранее сообщили, что в ходе массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы несколько человек получили ранения. Точное число пострадавших не указано. В свою очередь Telegram-канал Baza сообщил об одном раненом в результате протестов полицейском. По данным канала, страж порядка получил ранение камнем в голову и был госпитализирован в одну из клиник столицы Дагестана, где ему проводят МРТ.

Ранее Telegram-канал ВЧК-ОГПУ сообщил, что протестующие у аэропорта Махачкалы забрасывали силовиков камнями. Канал опубликовал видео из воздушной гавани, на котором слышны звуки, похожие на стрельбу. Между тем Росавиация сообщала, что аэропорт Махачкалы освобожден от несанкционированно проникших туда людей. Саму воздушную гавань закрыли на прием воздушных судов до 6 ноября.