Пассажирский самолет рейсом Сургут — Москва подал сигнал тревоги

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Пассажирский самолет авиакомпании Utair, следовавший из Сургута в Москву, подал сигнал тревоги спустя час полета, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Лайнер сразу развернулся для посадки в Перми и стал снижаться с высоты 10 тысяч метров.

Экипаж Boeing рейсом Сургут — Москва сообщил о нештатной ситуации, он следует в Пермь, — сказал собеседник агентства.

Согласно данным сервиса Flightradar, самолет приземлился в 17:40 мск, спустя полтора часа с начала полета. По информации KP.RU, воздушное судно экстренно село из-за того, что пассажиру стало плохо на борту.

Ранее в республике Коми потерпел крушение легкомоторный самолет Piper PA-28 Cherokee, он задел провода при взлете. На борту находились два человека, оба выжили, пилот получил травмы.

Заслуженный спасатель России Александр Гофштейн рассказал, что наибольший шанс выжить в авиакатастрофе у детей, а также людей с примитивным сознанием и без развитой фантазии. По его словам, у таких пострадавших за счет психологического спокойствия продолжается нормальная работа систем организма: отсутствует учащенное сердцебиение, остается в норме давление.