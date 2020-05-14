Пассажиров без масок перестали пускать в метро Петербурга

Сотрудники службы контроля метро Санкт-Петербурга перестали пускать на станции пассажиров без медицинских масок. Также они получили право отказывать в продаже проездного билета.
Сотрудники службы контроля на метрополитене могут подойти к пассажиру без маски и перчаток и попросить его надеть средства защиты или приобрести, если их нет, — передаёт ТАСС сообщение пресс-службы метрополитена.
Там отметили, что сотрудники подземки исполняют постановление губернатора региона об обязательном ношении средств индивидуальной защиты в общественных местах и на транспорте.
Как ранее писал NEWS.ru, специалисты столичного департамента транспорта запустили онлайн-сервис, который учитывает статистику по пассажирам метрополитена в Москве, передвигающихся в масках и перчатках. Об этом 14 мая сообщили представители пресс-службы ведомства.
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