Пассажиров без масок перестали пускать в метро Петербурга

https://static.news.ru/photo/548e6266-95d7-11ea-825a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergei Mikhailichenko/Global Look Press

Сотрудники службы контроля метро Санкт-Петербурга перестали пускать на станции пассажиров без медицинских масок. Также они получили право отказывать в продаже проездного билета.

Сотрудники службы контроля на метрополитене могут подойти к пассажиру без маски и перчаток и попросить его надеть средства защиты или приобрести, если их нет, — передаёт ТАСС сообщение пресс-службы метрополитена.

Там отметили, что сотрудники подземки исполняют постановление губернатора региона об обязательном ношении средств индивидуальной защиты в общественных местах и на транспорте.

Как ранее писал NEWS.ru, специалисты столичного департамента транспорта запустили онлайн-сервис, который учитывает статистику по пассажирам метрополитена в Москве, передвигающихся в масках и перчатках. Об этом 14 мая сообщили представители пресс-службы ведомства.