Стало известно о состоянии врио главы МВД ЛНР после покушения Пасечник: врио главы МВД ЛНР Корнет пришел в себя после тяжелой операции

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости

Игорь Корнет (на первом плане)

Врио министра внутренних дел Луганской Народной Республики Игорь Корнет пришел в сознание после тяжелой операции, которую он перенес после получения ранений в результате взрыва гранаты, сообщил в Telegram врио главы ЛНР Леонид Пасечник. По его словам, врачи оказывают помощь министру и другим пострадавшим в результате нападения. Пасечник отметил, что всего пострадали восемь человек.

Погибших в результате подрыва нет, ранено восемь человек: 7 госпитализировали сразу, еще 1 обратился в больницу позже. Состояние четверых человек остается тяжелым, но стабильным. Медики делают все возможное для спасения жизни 17-летнего подростка, находящегося в критическом состоянии. Игорь Александрович Корнет также прооперирован и находится в сознании. Всем пострадавшим помощь оказывается в полном объеме, — написал Пасечник.

Он призвал граждан не доверять слухам о состоянии пострадавших и пользоваться исключительно официальными источниками информации.

Покушение на Корнета произошло днем 15 мая. В помещении барбершопа, расположенного на на улице Демехина в Луганске, в 500 метрах от Дома правительства и здания Народного Совета, взорвалась граната. Врио главы МВД ЛНР с ранениями был доставлен в реанимацию.

По информации сотрудников правоохранительных органов, в результате взрыва погиб прохожий. СК РФ возбудил уголовное дело по факту случившегося.