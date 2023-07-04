Отравившимся медвежатиной в Забайкалье поставили диагноз Роспотребнадзор: у отравившихся медвежьим мясом в Забайкалье выявлен трихинеллез

У отравившихся медвежатиной жителей Забайкальского края выявлен трихинеллез, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. Ведомство призвало жителей региона не скрывать факт употребления мяса дикого животного в пищу и обращаться в больницу. По данным ведомства, причиной заболевания стал прием в пищу мяса медведя, не прошедшего ветеринарную экспертизу и соответствующую термическую обработку.

В Роспотребнадзоре уточнили, что всего за медпомощью обратились 15 человек — у четырех из них диагноз уже подтвержден, у 11 подозревают то же заболевание.

Диагноз трихинеллез подтвержден у четырех заболевших жителей ст. Куанда Каларского района, 11-ти обратившимся и активно выявленным установлено подозрение на заболевание, — говорится в сообщении.

Трихинеллез — это гельминтоз, среди симптомов которого лихорадка, сыпь, отеки лица, возможно поражение нервной системы.

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