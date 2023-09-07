Отец сломал плечо сыну из-за домашнего задания В Калининграде возбуждено дело против отца, избившего сына из-за уроков

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Калининграде мужчина избил 12-летнего сына за плохо выполненное домашнее задание и сломал ему плечевую кость, сообщает пресс-служба областного суда. Мужчина нанес мальчику не менее шести ударов.

По версии следствия, днем 3 мая 2023 года в квартире <...> обвиняемый Б. из-за плохо выполненного домашнего задания и непослушания 12-летнего сына нанес ему не менее шести ударов кулаками в область туловища и верхних конечностей, от чего ребенок испытал сильную физическую боль и получил телесные повреждения, в том числе перелом плечевой кости, — сообщили в суде.

Мужчине предъявлено обвинение по статье УК о причинении тяжкого вреда здоровью, вызвавшего значительную стойкую утрату общей трудоспособности не менее чем на одну треть, совершенного в отношении малолетнего. Также мужчину будут судить по статье о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.

В августе суд в Ростовской области приговорил 59-летнего жителя региона к двум годам лишения свободы условно за избиение своего 11-летнего сына и 88-летней матери. По информации издания, отец-одиночка многократно ударил ребенка по голове за просьбу проверить уроки, а престарелую мать едва не задушил, требуя денег.