Отдыхающие в кисловодском санатории пострадали при обрушении породы Два человека пострадали при обрушении породы в кисловодском санатории «Москва»

На территории санатория «Москва» в Кисловодске произошло обрушение скально-грунтовой породы, сообщил Telegram-канал «112» со ссылкой на источник. По его данным, пострадали два человека.

Как пишут авторы, получившим ранения отдыхающим оказывают необходимую медпомощь. На месте ЧП работают сотрудники экстренных служб.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае 23-летний студент, который проходил практику на руднике, пострадал при обрушении породы и вскоре погиб в медицинском учреждении. По данным местной прокуратуры, ЧП произошло на руднике Молодежный в Солнечном районе.

До этого сообщалось, что на шахте «Черемуховская» в поселке Черемухово произошло обрушение стен, в результате чего двое сотрудников оказались под завалами. Специалисты СУБР незамедлительно приступили к их эвакуации. Вскоре все горняки, которые находились в шахте, были подняты на поверхность.

В Республике Коми на воркутинской шахте «Комсомольская» произошла авария, из-за которой остановились вентиляторы. В пресс-службе МЧС России по региону уточняли, что под землей находились 115 человек.