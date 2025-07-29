Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
29 июля 2025 в 14:27

Отдыхающие в кисловодском санатории пострадали при обрушении породы

Два человека пострадали при обрушении породы в кисловодском санатории «Москва»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

На территории санатория «Москва» в Кисловодске произошло обрушение скально-грунтовой породы, сообщил Telegram-канал «112» со ссылкой на источник. По его данным, пострадали два человека.

Как пишут авторы, получившим ранения отдыхающим оказывают необходимую медпомощь. На месте ЧП работают сотрудники экстренных служб.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае 23-летний студент, который проходил практику на руднике, пострадал при обрушении породы и вскоре погиб в медицинском учреждении. По данным местной прокуратуры, ЧП произошло на руднике Молодежный в Солнечном районе.

До этого сообщалось, что на шахте «Черемуховская» в поселке Черемухово произошло обрушение стен, в результате чего двое сотрудников оказались под завалами. Специалисты СУБР незамедлительно приступили к их эвакуации. Вскоре все горняки, которые находились в шахте, были подняты на поверхность.

В Республике Коми на воркутинской шахте «Комсомольская» произошла авария, из-за которой остановились вентиляторы. В пресс-службе МЧС России по региону уточняли, что под землей находились 115 человек.

Россия
Ставропольский край
санатории
происшествия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Военный вертолет рухнул в реку
Эндокринолог раскрыла неожиданную опасность хронического недосыпа
Житель Екатеринбурга раскрыл подробности обрушения офисного здания
В Госдуме заявили, что мораторий на смертную казнь России навязал Запад
Названа причина обрушения офисного здания в Екатеринбурге
Россия пригрозила Норвегии мерами за отказ от соглашения 1976 года
На Украине планируют отменить монеты одного номинала
В МИД России отреагировали на решение Норвегии по ограничению рыболовства
Пожар в строящейся московской многоэтажке попал на видео
Известный португальский футболист подал документы на российскую визу
Появились кадры последствий обрушения здания в Екатеринбурге
Сафронов объяснил, почему россияне невзлюбили скульптуру на Болотной
Политтехнолог объяснил, как США могут сместить Зеленского
США дали отсрочку от нефтяных санкций российско-сербской компании
Как выбрать авиарейс, чтобы не застрять в аэропорту: советы экспертов
«Не от большого ума»: Прохор Шаляпин высказался об известном психологе
Оперную певицу Максакову-Игенбергс объявили в международный розыск
Названа альтернатива «заморозке» цен на продукты
Рабочие попали в огненную ловушку на севере Москвы
В Роспотребнадзоре перечислили продукты, которые быстро портятся в жару
Дальше
Самое популярное
Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой
Общество

Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов
Россия

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов

Борщ сидит в печенке? Машхурда — то, что вам нужно: вкуснятина по-узбекски
Общество

Борщ сидит в печенке? Машхурда — то, что вам нужно: вкуснятина по-узбекски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.