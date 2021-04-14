Отдых в Сочи подорожал на 50%

https://static.news.ru/photo/8f261cf2-0e90-11eb-b240-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Цены на отдых в Сочи в мае 2021 года в среднем выросли до 50% из-за ограничений полётов в Турцию. Эксперты уверены, что при возобновлении авиасообщения туры на черноморское побережье снова упадут в цене.

Как рассказали ТАСС представители туротрасли, те гости, которые бронировали поездку на российский курорт заранее, спокойно приедут и отдохнут.

В среднем стоимость проживания выросла на 50%, то есть кто-то поднял цену на 20%, кто-то на 100%. Спрос на Сочи был и будет большим, гости, которые понимали, где и когда они хотят отдохнуть, бронировали места заранее, останутся довольны, — сказала президент Ассоциации отельеров Сочи Анна Нетягина.

Что касается тех россиян, которые выбрали Сочи уже после отмены самолётов в Турцию, им придётся подстраиваться под даты и цены, которые предложат отельеры.

Оперштаб объявил о прекращении авиасообщения с Турцией на период с 15 апреля по 1 июня. На этот период было забронировано очень много туров — отдыха лишились почти 500 тысяч человек.

Как писал NEWS.ru, поездка на турецкий курорт обойдётся россиянам на 25% дороже в летние месяцы, чем в апреле-мае. Такое мнение выразила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.