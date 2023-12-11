Отбывший две трети срока за убийство Старовойтовой просит об УДО Убийца Старовойтовой Акишин попросил заменить срок на обязательные работы

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Исполнитель убийства депутата Галины Старовойтовой Виталий Акишин после отбытия двух третей срока попросил об условно-досрочном освобождении, сообщает пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Заключенный просит заменить реальный срок на обязательные работы. Он отметил, что в администрации исправительного учреждения у него положительные отзывы, а также он занимается благотворительностью.

Действующих взысканий и замечаний от работодателя и администрации ИУ Виталий Николаевич не имеет, характеризуется положительно, участвует в благотворительной деятельности, общественной жизни учреждения и мероприятиях места трудоустройства. Имеет поощрения и благодарности. 2/3 наказания Акишин отбыл, — сообщили в пресс-службе судов.

Колпинский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал ходатайство. В 2005 году Акишин был приговорен к 23,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима за посягательство на жизнь Старовойтовой и покушение на убийство ее помощника.

Ранее Зеленоградский городской суд освободил по УДО бывшего полицейского Дениса Коновалова, которого в мае 2021 года приговорили к пяти годам колонии за незаконное задержание и фальсификацию доказательств в отношении журналиста Ивана Голунова. Сам журналист присутствовал на заседании и против освобождения подсудимого не возражал.