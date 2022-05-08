От пожаров в Красноярском крае пострадали 60 населённых пунктов

Фото 24.mchs.gov.ru

В Красноярском крае в результате природных пожаров пострадали 60 населённых пунктов и два садоводческих товарищества, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Там отметили, что всего огнём уничтожены 827 строений, в том числе 518 жилых домов, фельдшерско-акушерский пункт и детский сад.

В общей сложности от пожаров в Красноярском крае в 29 районах пострадали 60 населённых пунктов и два садоводческих товарищества, — сказал собеседник агентства.

Как указали в МЧС России, пожарная обстановка в Красноярском крае стабилизировалась, все пожары локализованы. Ведомство поручило развернуть пункты временного размещения, обеспечить пострадавших питанием и необходимой медицинской помощью.

Пожарные за минувшие сутки ликвидировали 33 очага возгорания в Красноярском крае на площади 834,8 га. Возгорания произошли в Уярском, Манском, Сухобузимском, Ирбейском, Большеулуйском, Балахтинском, Дзержинском, Березовском, Рыбинском, Саянском, Минусинском, Енисейском и ряде других районов. В тушении пожаров были задействованы 403 человека и 77 единиц техники, также привлекалось одно воздушное судно.

В результате возгораний пострадали 19 человек, среди них — шесть пожарных. Причинами масштабных пожаров стали обрывы ЛЭП, короткое замыкание и неосторожное обращение с огнём. Стремительному распространению пожаров способствовал сильный ветер в регионе.