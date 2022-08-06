Осужденные напали на сотрудников колонии в Калмыкии СК: двое заключенных напали на сотрудников колонии в Калмыкии, один человек убит

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В исправительной колонии № 2 у села Яшкуль в Калмыкии двое заключенных напали на сотрудников тюрьмы, передает ТАСС со ссылкой на Следственное управление СК РФ по республике. Сообщается, что один работник учреждения убит, еще семеро получили ранения, один из них находится в тяжелом состоянии. На месте происшествия работают следователи, возбуждено уголовное дело.

Двое осужденных совершили нападение на сотрудников колонии, причинив им травмы различной степени тяжести. В результате произошедшего один сотрудник исправительного учреждения скончался на месте происшествия, второй впоследствии госпитализирован. <...> Позднее осужденные проникли на территорию общежития, где, оказывая сопротивление при задержании, применили насилие в отношении шести сотрудников ИК, которые получили травмы, — передает агентство.

Злоумышленников задержали, ими оказались осужденные 2000 и 1994 года рождения. Один из них был осужден на 3,5 года лишения свободы, второй — на 15 лет. При себе у них обнаружили кустарно изготовленное холодное оружие.

Уголовное дело возбуждено по статьям «Убийство, совершенное группой лиц по предварительного сговору, лица в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности», «Покушение на убийство двух и более лиц в связи с осуществлением данными лицами служебной деятельности, совершенное группой лиц по предварительному сговору» и «Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества».

9 июня в Сети появилось видео нападения заключенного на конвоира в Пролетарском суде Ростова-на-Дону. Арестант достал заточку и напал на сопровождающего его начальника караула. Мужчина нанес правоохранителю более десяти ударов и отобрал у него пистолет.