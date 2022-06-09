Нападение заключенного на конвоира в суде Ростова-на-Дону засняли на видео

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Появилось видео нападения заключенного на конвоира в Пролетарском суде Ростова-на-Дону. 8 июня арестант достал заточку и напал на сопровождающего его начальника караула. Мужчина нанес правоохранителю более десяти ударов и отобрал у него пистолет, сообщает «КП-Ростов-на-Дону». Участники инцидента госпитализированы.

По предварительным данным, задержанного доставили в суд на заседание. Оказалось, что, несмотря на досмотры, арестант смог спрятать и пронести заточку. На видео с камеры видеонаблюдения видно, как он набрасывается на конвоира и начинает наносить ему удары, — пишет издание.

Пострадавший сотрудник правоохранительных органов попытался увернуться, отбежать от нападающего и достать пистолет, но сделать ему это не удалось. Заключенный нанес ему не менее 16 ударов, после чего забрал у конвоира пистолет. Задержать арестанта попытались еще двое силовиков. В итоге злоумышленнику удалось ранить одного из приставов, при этом сам заключенный также получил пулю.

В данный момент трое участников инцидента находятся в больнице, начальник караула — в реанимации в тяжелом состоянии.

Ранее стало известно, что заключённый Александр Литвинов, который был убит после нападения на конвой в курганской ИК-2, готовил побег. У него нашли 34 самодельные гранаты и «коктейли Молотова».