25 марта 2026 в 09:30

Оренбуржец похитил украшения из церкви, чтобы погасить кредит

В Оренбургской области задержали серийного вора пожертвований из храма

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В селе Беляевка Оренбургской области полицейские раскрыли кражу украшений из храма Димитрия Солунского, поймав преступника благодаря отпечаткам пальцев, рассказали в УМВД России по Оренбургской области. Вором оказался местный житель с долгами по кредиту.

Настоятель церкви обратился в полицию после исчезновения пожертвований прихожан, оставленных в молитвенном зале. На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа, которой удалось обнаружить улику — отпечатки прямо на одной из икон.

Вором оказался 56-летний ранее судимый житель Оренбурга, который признался, что пошел на преступление из-за долгов. Мужчина успел сдать большую часть добычи в ломбард за 82 тыс. рублей, предварительно вынув из украшений драгоценные камни.

Фигурант выразил раскаяние и в качестве компенсации изъявил желание передать в дар храму икону из своего дома, — добавили в органах.

В ходе обыска в квартире задержанного полицейские изъяли часть похищенного имущества и вернули его в распоряжение священнослужителя. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, а сам он помещен в изолятор временного содержания до избрания меры пресечения. Настоятель храма выразил глубокую благодарность стражам порядка за восстановление справедливости.

Ранее в Иркутской области задержали местного жителя, укравшего икону из храма Спаса Нерукотворного Образа. На допросе злоумышленник заявил, что пошел на преступление ради денег на горячительные напитки.

