Вор украл икону из храма в Иркутске, чтобы опохмелиться В Иркутске задержали похитителя иконы Победоносца Георгия

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Иркутска обокрал храм во имя Спаса Нерукотворного Образа, похитив икону Великомученика Георгия Победоносца, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, мотивом преступления послужила тяга к спиртному.

Как уточнила спикер ведомства, добычей вора стал не только образ, написанный в XIX веке, но и содержимое реликвии. Разбив деревянный киот, злоумышленник забрал крестики, цепочки и другие изделия из драгоценных металлов, а после сдал в ломбард.

После утреннего богослужения мужчина тайно вынес образ, написанный в XIX веке. В кратчайшие сроки полицейские установили маршрут его передвижения и обнаружили похищенную икону под мостом через реку Ангару, — заявила Волк.

Подозреваемого уже задержали. На допросе он со слезами на глазах признался, что решился на такой шаг из-за нехватки денег на горячительные напитки. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, а украденная икона возвращена в храм.

Ранее также стало известно, что в Санкт-Петербурге ограбили храм на улице Софьи Ковалевской, украдена икона «Всецарица». Личность похитителя вскоре была установлена. Полицейские с помощью камер наблюдения установили, что мужчина в темной куртке пришел в церковь, где провел несколько часов, после чего вышел на улицу с иконой.