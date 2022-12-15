Опубликованы кадры с места взрыва и пожара на НПЗ в Ангарске

Фото: Соцсети

В Сети появились кадры с места взрыва и последующего пожара на нефтехимическом предприятии в Ангарске Иркутской области. Кадры с места ЧП публикует паблик «Инцидент/ Иркутск». На кадрах видны остовы разрушенных зданий и установки.

По сообщению пресс-службы регионального ГУ МЧС, открытое горение на промплощадке АНХК ликвидировано. Площадь пожара составила 2,5 тысячи кв. м.

В настоящее время производится проливка и охлаждение установки, а также разборка строительных конструкций. По окончании аварийно-восстановительных мероприятий к работе приступит специальная комиссия, — говорится в сообщении ведомства.

Представитель АНХК сообщил, что нефтезавод продолжает выпуск моторного топлива в полном объеме, отгрузка товара идет по плану, уточняет ТАСС.

Пожар на промплощадке нефтезавода в Ангарске произошел утром 15 декабря. В результате погибли два и пострадали четыре человека. По предварительным данным, причиной ЧП могла стать загазованность систем технологической установки.

По факту происшествия Следственный комитет завел уголовное дело. Прокуратура контролирует расследование ЧП и установление причин пожара.

Ранее сообщалось, что управление Роспотребнадзора области проводит исследование проб воздуха, взятых с места происшествия в Ангарске на предмет содержания приоритетных загрязняющих веществ на территории ближайшей жилой застройки.