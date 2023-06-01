Опубликованы кадры с места эвакуации жителей Шебекино

Фото: shebekinoregion/t.me

На выезде из Шебекино Белгородской области стоят эвакуационные автобусы и частные авто, а также дежурят пожарные машины, сообщает корреспондент NEWS.ru. По его словам, многие люди уже покинули город, другие жители уезжают в сторону Белгорода.

Здесь находятся эвакуационные автобусы и просто машины, организован блокпост. Трасса практически полупустая, многие люди из Шебекино уже эвакуировались. Если присмотреться, то видно, что со стороны города идет сильный дым, — передает корреспондент NEWS.ru.

Въезд на Шебекино на данный момент закрыт, многие не могут забрать родных, которые остались в городе.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что самый крупный пункт временного размещения в Белгороде постепенно заполняется эвакуированными из Шебекино жителями, вновь прибывших отправляют в свободные ПВР.

До этого Telegram-канал Baza сообщил, что в Шебекино загорелся пятиэтажный дом после попадания снаряда. Глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ВСУ обстреляли город снарядами ракетного комплекса «Град».