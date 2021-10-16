Опубликовано видео задержания врио министра спорта Пензенской области
Денис Мокроусов
Денис Мокроусов
20:26, 16 октября 2021
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СК РФ по Пензенской области обнародовал видео задержания временно исполняющего обязанности министра физической культуры и спорта региона Григория Кабельского. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере, сообщается на сайте ведомства.
По данным следствия, с марта 2020 года по октябрь 2021 года подозреваемый на систематической основе получал от ряда лиц взятки за совершение действий (бездействия), связанных с проведением спортивных мероприятий на игровых площадках Пензенской области, — говорится в сообщении.
Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на информированный источник, Кабельский организовывал тотализаторы на соревнования с участием подростков. В частности, на сайтах букмекерских контор стали появляться котировки на матчи юных баскетболистов, что строго запрещено законом. С его же согласия, по предварительным данным, осуществлялась аренда спортивных площадок для организации тотализаторов. За это министр, предположительно, получал вознаграждение от коммерческих организаций.
Уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ было возбуждено на основании материалов, представленных УФСБ России по Пензенской области.
Отмечается, что чиновник был задержан накануне после получения им взятки в размере 120 тысяч рублей. При этом, по данным следствия, общая сумма незаконных вознаграждений составляет не менее 1,2 млн рублей.