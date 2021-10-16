Опубликовано видео задержания врио министра спорта Пензенской области

В Екатеринбурге на территории школы № 131 молодые люди сыграли в игру по мотивам сериала «Игра в кальмара». Они прошли два этапа, однако завершить развлечение им не дали бдительные граждане, вызвавшие полицию. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.

Действие происходило на школьной спортплощадке, где подростки в белых костюмах проходили испытания по аналогии с теми, что показаны в ставшем популярным южнокорейском сериале. По периметру площадки стояли «охранники». Правда, игра...