Опубликовано видео задержания подозреваемых в избиении юноши в Электростали

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Опубликовано видео задержания мужчин, подозреваемых в избиении юноши из-за цвета волос в Электростали. На кадрах, распространенных «МВД-Медиа» видно, как силовики нагрянули в квартиру к одному из злоумышленников.

Сотрудниками подмосковной полиции задержаны подозреваемые в хулиганстве и умышленном причинении молодому человеку средней тяжести вреда здоровью, — сообщила представитель МВД России Ирина Волк.

Второго злоумышленника задержали на территории Калужской области в городе Обнинске. Он пытался скрыться от полиции.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 112 и 213 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» и «Хулиганство»). Молодым людям грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Ранее пострадавший дал интервью и раскрыл детали произошедшего. По словам молодого человека, во время инцидента он был с друзьями, однако те оставили его, когда конфликт накалился. Мигранты сняли с юноши скальп из-за окрашенного в зеленый цвет ирокеза.

В палату к нему уже допустили родственников, а также правозащитников из движения «Сорок сороков», которые привезли ему еду и воду. Сейчас молодой человек готовится к пересадке кожи.