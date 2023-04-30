Опубликовано видео штурма комнаты пенсионера, стрелявшего в полицейских Опубликовано видео штурма комнаты пенсионера, стрелявшего в полицейских в Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Mash опубликовал видео попытки задержания пенсионера из Санкт-Петербурга, стрелявшего в полицейских, в ходе которого мужчина был убит. Спецназовцы предлагали пенсионеру сдаться, но вместо этого он начал отстреливаться.

Инцидент произошел на Московском проспекте. Соседка услышала в квартире мужчины выстрел и подумала, что тот покончил с собой. Женщина вызвала спасателей. Прибывшим специалистам пенсионер дверь не открыл. Из-за этого один из сотрудников МЧС попытался залезлть к нему через балкон, однако мужчина начал стрелять в него из травматического оружия.

После этого квартиру пенсионера решили взять штурмом и вызвали полицию. Командир спецназа прежде, чем начать штурм, в течение минуты предлагал мужчине лечь и сдаться, однако, когда дверь выбили, пенсионер открыл огонь и попал в полицейский щит, после чего был убит, по версии Baza, шестью выстрелами из пистолета «Глок».

Депутат Госдумы Александр Хинштейн написал в своем Telegram-канале, что, согласно правилам, в подобных ситуациях необходимо было вызвать СОБР Росгвардии, а спецназ «Гром» не должен был приезжать на штурм. По словам депутата, первые заточены под освобождение заложников и проведение спецопераций.

Произошедшее вчера ЧП в Санкт-Петербурге, где сотрудники «антинаркотического» спецназа МВД «Гром» застрелили человека в ходе спецоперации,— это наглядный итог попытки создания внутри МВД альтернативной «Росгвардии 2:0», — написал парламентарий.

Депутат заявил, что случившееся подтверждает, что руководство МВД пытается создать альтернативную Росгвардию, однако это «ни к чему хорошему не приведет», поскольку каждое ведомство должно заниматься своей работой. Хинштейн напомнил, что о недопустимости создания в МВД «второй Росгвардии» публично предупреждал и президент РФ Владимир Путин.

В апреле в Москве и Санкт-Петербурге полицейские полки начали перестраивать по подобию ОМОНа. В пресс-центре МВД России сообщили, что численность штатов полиции и спецподразделения «Гром» увеличили в связи с проведением спецоперации на Украине.