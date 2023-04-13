МВД объяснило увеличение штата спецназа «Гром» МВД: увеличение штата спецполков МВД связано с проведением СВО на Украине

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Численность штатов полиции и спецподразделения «Гром» увеличили в связи с проведением спецоперации на Украине, сообщили ТАСС в пресс-центре МВД России. Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн предположил, что в МВД создается параллельная структура, дублирующая задачи и функционал Росгвардии.

Вопрос комплектования и укрепления тех или иных подразделений МВД России продиктован оперативной обстановкой, связанной с проведением специальной военной операции, в которой принимают непосредственное участие в том числе и сотрудники Министерства внутренних дел Российской Федерации, — сообщили в ведомстве.

Хинштейн накануне написал в своем Telegram-канале, что в Москве и Санкт-Петербурге полицейские полки начали перестраивать по подобию ОМОНов. Парламентарий указал, что в полках появились снайперы, взрывотехники и высотники. Одновременно с этим наращиваются штаты спецназовских полков МВД, отмечал депутат. Хинштейн упрекнул МВД, что ведомство создает «Росгвардию 2.0», несмотря на предостережения президента РФ Владимира Путина, озвученные им на коллегии МВД.

Объяснения, которые дали в пресс-центре МВД, также не убедили Хинштейна.

Вот только при чем здесь СВО? <...> Росгвардия перестала выделять своих бойцов? Все находятся за «лентой»? Нет же. Людей — хватает. Все командировки идут по графику. Более того, им нужны постоянные боевые выходы, чтобы не терять формы, — написал депутат.

Ранее подполковник запаса МВД Олег Иванников предположил, что МВД может создавать аналог Росгвардии для охраны общественного порядка в новых регионах. Иванников не исключил, что для этого на новые территории будут командировать сотрудников из других субъектов либо создавать новые подразделения специально для этой задачи.