Опубликовано видео предполагаемого нападавшего на полицию в Новошахтинске

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Telegram-канал SHOT опубликовал кадры с предполагаемым стрелком из Новошахтинска. Съемка ведется из салона автомобиля, когда мужчина в камуфляжной форме проходит мимо транспортного средства.

В районе 12 часов дня в пригороде Новошахтинска мужчина в камуфляжной форме открыл огонь по сотрудникам полиции, после чего скрылся с места происшествия. Один из полицейских получил огнестрельное ранение. В городе и пригороде проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Для поимки злоумышленника в городе введен план «Сирена».

Житель Новошахтинска ранее рассказал NEWS.ru, что он и его отец слышали около 10 выстрелов в момент происшествия. По его словам, ранение получил сотрудник «Ю-Мета» и двое полицейских, однако в головном офисе компании информацию о ранении сотрудников не подтвердили. Он подчеркнул, что перекрыта трасса на выезд из Новошахтинска.

В октябре в Костромской области пожилой мужчина ранее выстрелил в полицейского, сопровождавшего его в служебный автомобиль. От полученных ранений правоохранитель скончался. Подозреваемого вскоре нашли в заброшенном здании в лесополосе. После переговоров мужчина 1958 года рождения сдался полиции. Как выяснилось, ранее он был неоднократно судим.