Опубликовано фото мужчины, пытавшегося ограбить банк в Петербурге РЕН ТВ: появилось фото подозреваемого в неудачном ограблении банка в Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правоохранительные органы Санкт-Петербурга ищут 47-летнего Алексея К., который попытался ограбить отделения банка «Солидарность» на 9-й линии Васильевского острова, сообщает РЕН ТВ. По информации источников канала, злоумышленник угрожал сотрудницам пистолетом и требовал деньги, но, получив отказ, сбежал с места происшествия.

Известно, что инцидент произошел 7 марта в 19:30 — мужчина зашел в финансовое учреждение и потребовал, чтобы ему передали деньги. После этого злоумышленник распылил в помещении содержимое газового баллончика и два раза выстрелил в сторону охраны.

Никто не пострадал, ущерба нет. Изъяты две гильзы калибра 9 мм, следы рук и обуви, — уточняет канал.

По факту преступления возбуждено уголовное дело. Как уточняет канал, личность мужчины уже установлена, сейчас оперативники прилагают все усилия для установления местоположения злоумышленника.

Ранее сотрудница круглосуточного магазина на Рязанском проспекте в Москве оказала активное сопротивление грабителю, все произошедшее попало на видео. Уточняется, что кассирша не испугалась злоумышленника и в удачный момент выбила нож у него из рук и вступила с ним в борьбу.