Оперштаб рассказал о правилах работы салонов красоты в Москве

https://static.news.ru/photo/16cd13ba-aa7b-11ea-a92c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Viktor Chernov/Global Look Press

Парикмахерские и салоны красоты, возобновившие работу 9 июня в Москве, должны обеспечивать соблюдение социальной дистанции и масочно-перчаточный режим.

Посещение салонов только в масках и перчатках, все работники тоже должны быть в масках и перчатках, соблюдение социальной дистанции, измерение температуры всех работников и посетителей, обработка рук антисептиком — для всех, обслуживание по предварительной записи, — говорится в сообщении оперативного штаба Москвы.

Столичные власти отменили с 9 июня график прогулок, самоизоляцию и пропуска для поездок на автомобиле или общественном транспорте. Возобновили работу парикмахерские, ветеринарные клиники. Нет ограничений в работе каршеринга, при посещении кладбищ, киностудии и научные институты работают в обычном режиме.

Как ранее писал NEWS.ru, представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович считает, что поступательные действия московских властей позволили замедлить распространение коронавируса и сгладить эпидемическую кривую. Вуйнович призвала москвичей соблюдать основные правила гигиены.