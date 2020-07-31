Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Татарстан

В Казани молодой человек за рулем «Лады Гранты» погиб при попытке устроить гонки с экипажем ГИБДД, пишет inkazan.ru . Он не справился с управлением, врезавшись сначала в остановку, а затем в жилой дом.

Башкирия

В Уфе подозреваемый в изнасиловании попытался покончить с собой в СИЗО. Как пишет mkset.ru , отец юноши заявил журналистам, что тот невиновен, а девушка написала на него заявления из опасения, что видео с их интимом окажется в Сети.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Нижегородская область

В нижегородской деревне прошла «Ежегодная конференция объединения церквей Краеугольный камень», пишет newsnn.ru . Однако местные власти на массовые гуляния разрешения не давали и обратились в полицию с требованием проверить мероприятие.

Удмуртия

Ижевчанин пожаловался на руководство детского оздоровительного лагеря, которые взяли деньги за путевку, однако его детей в списках на заезд не оказалось, пишет udm-info.ru . Региональное минобр объяснило такую ситуацию тем, что в 2020 году в лагерь можно набрать только до 50% от их проектной мощности.

Ростовская область

Ростовские дистрибьюторы вина надеются заставить певицу Ольгу Бузову сотрудничать через суд, пишет rostovgazeta.ru . Они подали апелляционную жалобу к ее продюсерскому центру с требованием восстановить контракт. Примечательно, что вино Buzvine, с лицом Бузовой, не пользуется популярностью в магазинах и за полгода его цена упала в два раза.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Приморье

Во Владивостоке у большегруза в очередной раз отказали тормоза, пишет vostokmedia.com . Никто не пострадал, водитель успел увезти автомобиль с проезжей части в кювет. Это уже третья подобная авария на текущей неделе.

Омская область

Пожар на калачинской свалке в Омской области тушат помоями. Как пишет gorod55.ru , местные жители пожаловались на то, что они задыхаются от дыма. Теперь к запаху гари прибавился еще и запах воды из канализационных систем (стоки из ванных, кухни, в частных домах — из бань, саун), которыми заливают огонь.

Оренбургская область

В Оренбурге суд выселил из квартиры собаку. Как пишет 56orb.ru , жалобу подала женщина, которая развелась с мужем, но продолжала жить с ним в однокомнатной квартире. Хозяином питомца был ее бывший супруг, который почти не кормил и не выгуливал его. Суд встал на сторону истицы и вынес запрет на содержание собаки в квартире.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Карелия

Моряков судна «Карелия», которые заразились коронавирусом, заставляют работать. Как сообщает karelinform.ru , один член экипажа находится в реанимации, еще один — в больнице. Также 23 человека имеют явные признаки вируса, однако продолжают работать — ловить рыбу, по требованию капитана и владельца судна. Росрыболовство собирается отозвать лицензию управления безопасностью у траулера.

Тюменская область

Тюменский Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом заявил, что люди не верят в COVID-19, сообщает nashgorod.ru . Ординатор Тюменского ГМУ отметил, что большой процент граждан не придает болезни большое значение и пренебрегает ее опасностью. В существование вируса некоторые люди начинают верить только на больничной койке.

Хабаровский край

В Хабаровском крае застрелили потенциального медведя-людоеда, пишет transsibinfo.com . На реках вблизи селений идет рыба, поэтому хищники часто начали выходить к селам. По словам местных жителей, один из медведей совершенно не боялся людей и мог причинить кому-нибудь вред. С начала года хищники 57 раз становились участниками различных инцидентов.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Ставропольский край

Тусовочная молодежь в Железноводске может оттолкнуть от курорта отдыхающих, нуждающихся в лечении, пишет newstracker.ru . Такое мнение высказал общественник Павел Мартиросов, отреагировав на новость о том, что в августе в Железноводск приедут три Инстаграм-блогерши с многомиллионной аудиторией. По его мнению, превращение курортов в дискотеку — это непростительная ошибка властей.

Челябинская область

Полиция начала проверку незаконного удержания челябинки на проекте «Дом-2». Как сообщается на портале «Курс дела» , Ирина Наумова обратилась к депутату Госдумы Владимиру Бурматову с жалобой о насильном удержании на телепроекте. По словам девушки, она отказалась жить в одной комнате с мужчиной и захотела покинуть съемки, однако сотрудники съемочной группы применили к ней силу и не позволили уехать.

ХМАО

Площадь лесных пожаров в ХМАО возросла до 66,5 тыс. гектаров. 31 июля в в регионе загорелось еще девять лесов, сообщает muksun.fm . В трех районах округа объявлен режим ЧС. Власти планируют локализовать все пожары до конца недели.

Serguei Fomine/Global Look Press

Волгоградская область

В Волгоградской области из-за коронавируса закрывают уже третий детский сад. Карантинные мероприятия вводятся из-за COVID-19 у воспитанников и работников дошкольных учреждений, сообщает портал novostivolgograda.ru . Во всех случаях разбирается Роспотребнадзор по Волгоградской области.

Свердловская область

В Екатеринбурге на 11-летнего мальчика из-за порыва ветра упал забор школы. Ребенок получил травму ноги, сообщает tagilcity.ru . 29 июня на улице Крестинского порыв ветра обрушил секцию шумопоглощающего забора школы. По данному факту прокуратура начала проверку.

Ленинградская область

В Петербурге присяжные признали бывшего замначальника УФСИН Сергея Мойсеенко виновным в убийстве. Он собирался скрыть преступления коррупционного характера. Как сообщает newia.ru , преступление было совершено в 2017 году. Мойсеенко привлек предпринимателя Сабира Садыкова совершить убийство сотрудника УФСИН, чтобы скрыть преступления коррупционного характера. В сотрудника УФСИН выстрелили не менее семи раз.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Хакасия

В Хакасии зафиксирован резкий рост антимонопольных нарушений, сообщает newkhakasiya.online . Количество картельных сговоров и других нарушений антимонопольного законодательства в Хакасии по сравнению с 2019 годом выросло на 22 %. Сегодня в Хакасии расследуются дела по сговорам при строительстве дороги в обход Абакана, поставок питания в соцучреждения и возведении дома для обманутых дольщиков.

Новосибирская область