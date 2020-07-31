Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.
Татарстан
В Казани молодой человек за рулем «Лады Гранты» погиб при попытке устроить гонки с экипажем ГИБДД, пишет inkazan.ru. Он не справился с управлением, врезавшись сначала в остановку, а затем в жилой дом.
Башкирия
В Уфе подозреваемый в изнасиловании попытался покончить с собой в СИЗО. Как пишет mkset.ru, отец юноши заявил журналистам, что тот невиновен, а девушка написала на него заявления из опасения, что видео с их интимом окажется в Сети.
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Нижегородская область
В нижегородской деревне прошла «Ежегодная конференция объединения церквей Краеугольный камень», пишет newsnn.ru. Однако местные власти на массовые гуляния разрешения не давали и обратились в полицию с требованием проверить мероприятие.
Удмуртия
Ижевчанин пожаловался на руководство детского оздоровительного лагеря, которые взяли деньги за путевку, однако его детей в списках на заезд не оказалось, пишет udm-info.ru. Региональное минобр объяснило такую ситуацию тем, что в 2020 году в лагерь можно набрать только до 50% от их проектной мощности.
Ростовская область
Ростовские дистрибьюторы вина надеются заставить певицу Ольгу Бузову сотрудничать через суд, пишет rostovgazeta.ru. Они подали апелляционную жалобу к ее продюсерскому центру с требованием восстановить контракт. Примечательно, что вино Buzvine, с лицом Бузовой, не пользуется популярностью в магазинах и за полгода его цена упала в два раза.
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Приморье
Во Владивостоке у большегруза в очередной раз отказали тормоза, пишет vostokmedia.com. Никто не пострадал, водитель успел увезти автомобиль с проезжей части в кювет. Это уже третья подобная авария на текущей неделе.
Омская область
Пожар на калачинской свалке в Омской области тушат помоями. Как пишет gorod55.ru, местные жители пожаловались на то, что они задыхаются от дыма. Теперь к запаху гари прибавился еще и запах воды из канализационных систем (стоки из ванных, кухни, в частных домах — из бань, саун), которыми заливают огонь.
Оренбургская область
В Оренбурге суд выселил из квартиры собаку. Как пишет 56orb.ru, жалобу подала женщина, которая развелась с мужем, но продолжала жить с ним в однокомнатной квартире. Хозяином питомца был ее бывший супруг, который почти не кормил и не выгуливал его. Суд встал на сторону истицы и вынес запрет на содержание собаки в квартире.
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Карелия
Моряков судна «Карелия», которые заразились коронавирусом, заставляют работать. Как сообщает karelinform.ru, один член экипажа находится в реанимации, еще один — в больнице. Также 23 человека имеют явные признаки вируса, однако продолжают работать — ловить рыбу, по требованию капитана и владельца судна. Росрыболовство собирается отозвать лицензию управления безопасностью у траулера.
Тюменская область
Тюменский Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом заявил, что люди не верят в COVID-19, сообщает nashgorod.ru. Ординатор Тюменского ГМУ отметил, что большой процент граждан не придает болезни большое значение и пренебрегает ее опасностью. В существование вируса некоторые люди начинают верить только на больничной койке.
Хабаровский край
В Хабаровском крае застрелили потенциального медведя-людоеда, пишет transsibinfo.com. На реках вблизи селений идет рыба, поэтому хищники часто начали выходить к селам. По словам местных жителей, один из медведей совершенно не боялся людей и мог причинить кому-нибудь вред. С начала года хищники 57 раз становились участниками различных инцидентов.
Сергей Булкин/NEWS.ru
Ставропольский край
Тусовочная молодежь в Железноводске может оттолкнуть от курорта отдыхающих, нуждающихся в лечении, пишет newstracker.ru. Такое мнение высказал общественник Павел Мартиросов, отреагировав на новость о том, что в августе в Железноводск приедут три Инстаграм-блогерши с многомиллионной аудиторией. По его мнению, превращение курортов в дискотеку — это непростительная ошибка властей.
Челябинская область
Полиция начала проверку незаконного удержания челябинки на проекте «Дом-2». Как сообщается на портале «Курс дела», Ирина Наумова обратилась к депутату Госдумы Владимиру Бурматову с жалобой о насильном удержании на телепроекте. По словам девушки, она отказалась жить в одной комнате с мужчиной и захотела покинуть съемки, однако сотрудники съемочной группы применили к ней силу и не позволили уехать.
ХМАО
Площадь лесных пожаров в ХМАО возросла до 66,5 тыс. гектаров. 31 июля в в регионе загорелось еще девять лесов, сообщает muksun.fm. В трех районах округа объявлен режим ЧС. Власти планируют локализовать все пожары до конца недели.
Serguei Fomine/Global Look Press
Волгоградская область
В Волгоградской области из-за коронавируса закрывают уже третий детский сад. Карантинные мероприятия вводятся из-за COVID-19 у воспитанников и работников дошкольных учреждений, сообщает портал novostivolgograda.ru. Во всех случаях разбирается Роспотребнадзор по Волгоградской области.
Свердловская область
В Екатеринбурге на 11-летнего мальчика из-за порыва ветра упал забор школы. Ребенок получил травму ноги, сообщает tagilcity.ru. 29 июня на улице Крестинского порыв ветра обрушил секцию шумопоглощающего забора школы. По данному факту прокуратура начала проверку.
Ленинградская область
В Петербурге присяжные признали бывшего замначальника УФСИН Сергея Мойсеенко виновным в убийстве. Он собирался скрыть преступления коррупционного характера. Как сообщает newia.ru, преступление было совершено в 2017 году. Мойсеенко привлек предпринимателя Сабира Садыкова совершить убийство сотрудника УФСИН, чтобы скрыть преступления коррупционного характера. В сотрудника УФСИН выстрелили не менее семи раз.
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Хакасия
В Хакасии зафиксирован резкий рост антимонопольных нарушений, сообщает newkhakasiya.online. Количество картельных сговоров и других нарушений антимонопольного законодательства в Хакасии по сравнению с 2019 годом выросло на 22 %. Сегодня в Хакасии расследуются дела по сговорам при строительстве дороги в обход Абакана, поставок питания в соцучреждения и возведении дома для обманутых дольщиков.
Новосибирская область
Новосибирские приставы по ошибке арестовали счета пенсионерки, пишет atas.info. Женщина обратилась в суд с жалобой на приставов, которые арестовали часть ее пенсии за долги. Пенсионерка утверждала, что это не ее долг, а ее полной тезки из Новосибирска, у которой помимо ФИО совпали также даты рождения. Суд признал, что пристав поступил незаконно.