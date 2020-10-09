ОМОН применил силу при разгоне митингующих в Хабаровске

В Хабаровске силовики начали разгонять с помощью спецсредств митингующих, вышедших на центральную площадь города в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала. На площади слышны крики, стоны и плач.
Об этом
Один из митингующих, по-моему, Андрей, от удара потерял сознание. Его также увезли в спецмашине, — рассказал очевидец.
Столкновения произошли после традиционного шествия участников акции по центральным улицам Хабаровска. На момент начала активных действий силовиков на площади оставалось только порядка 200 человек.
Как
NEWS.ru сообщал, что в Хабаровске проходит очередная несанкционированная акция поддержки Сергея Фургала. Митинг стартовал на площади имени Ленина перед зданием краевого правительства около полудня. Сторонники экс-главы около получаса скандировали лозунги в его поддержку.
По данным пресс-службы мэрии города, количество участников акции падает от недели к неделе, а требования у них остаются прежними. Как отметили представители оппозиции, к началу шествия общее число митингующих составило не менее одной тысячи человек.
Сергея Фургала задержали 9 июля по подозрению в причастности к деятельности местной ОПГ и организации заказных убийств предпринимателей. После задержания глава региона был уволен со своего поста президентом.
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