ОМОН применил силу при разгоне митингующих в Хабаровске

https://static.news.ru/photo/cc118b30-0ac9-11eb-b2ae-fa163e074e61_660.jpg Фото: teamnavalnykhv/twitter.com

В Хабаровске силовики начали разгонять с помощью спецсредств митингующих, вышедших на центральную площадь города в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала. На площади слышны крики, стоны и плач.

Об этом сообщил «Коммерсанту» один из очевидцев. По его словам, отряд подразделения в спецснаряжении стал вытеснять людей с площади. Задержанных помещают в автозаки и увозят.

Один из митингующих, по-моему, Андрей, от удара потерял сознание. Его также увезли в спецмашине, — рассказал очевидец.

Столкновения произошли после традиционного шествия участников акции по центральным улицам Хабаровска. На момент начала активных действий силовиков на площади оставалось только порядка 200 человек.

Как пишет местное издание Dvhab, было задержано порядка 25 человек, в том числе один несовершеннолетний. У одного из митингующих сломан нос, а владельца «Фургаломобиля» Андрея Маклыгина ударили по голове дубинками, после чего он потерял сознание.

NEWS.ru сообщал, что в Хабаровске проходит очередная несанкционированная акция поддержки Сергея Фургала. Митинг стартовал на площади имени Ленина перед зданием краевого правительства около полудня. Сторонники экс-главы около получаса скандировали лозунги в его поддержку.

По данным пресс-службы мэрии города, количество участников акции падает от недели к неделе, а требования у них остаются прежними. Как отметили представители оппозиции, к началу шествия общее число митингующих составило не менее одной тысячи человек.

Сергея Фургала задержали 9 июля по подозрению в причастности к деятельности местной ОПГ и организации заказных убийств предпринимателей. После задержания глава региона был уволен со своего поста президентом.