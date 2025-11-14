Названы регионы, где чаще всего конфискуют имущество коррупционеров Около 80% арестованного имущества коррупционеров приходится на Москву и область

Около 80% имущества, конфискованного у коррупционеров, сосредоточено в Москве и Московской области, где регулярно изымаются незаконно приобретенные виллы, земельные участки и элитные апартаменты, пишет Telegram-канал Mash. Второе место по объему конфискаций занимает Краснодарский край, за ним следует Северный Кавказ.

В Подмосковье в настоящее время выставлено на торги 3200 объектов, включая земельные участки, загородные дома и квартиры. Наибольшее количество имущества сосредоточено в Мещерах, Подольске, Пушкине и Домодедове. В Москве реализуется около 1000 лотов, из которых примерно 900 составляют квартиры и 100 — земельные участки. В Краснодарском крае выставлено еще 500 объектов, причем почти половина из них расположена в поселке Выселки, затем следуют Краснодар и Сочи.

Среди конфискованного имущества фигурирует собственность председателя краевого суда Александра Чернова. В Карачаево-Черкесской Республике и Ставропольском крае выставлено примерно по 100 лотов в каждом регионе, основная часть которых сосредоточена в Хабезе, Карачаевске, Ставрополе, Минеральных Водах, Новотроицкой и Пятигорске.

Ранее суд постановил изъять в пользу государства четыре квартиры и автомобиль, принадлежавшие матери экс-чиновника комитета государственного строительного надзора Ленинградской области Романа Кирбабина. Имущество было приобретено в период нахождения Кирбабина на государственной службе, при этом у его матери отсутствовали легальные источники доходов для таких покупок.