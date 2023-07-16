Две сотни фанатов задержали в Казани после матча «Зенит» — ЦСКА МВД по Республике Татарстан: 196 болельщиков задержали после матча «Зенит» — ЦСКА Москва

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196 фанатов доставили в отделения полиции Казани за различные правонарушения после матча «Зенит» — ПФК ЦСКА Москва, сообщает пресс-служба МВД по Республике Татарстан. Было составлено 156 административных протоколов, в отношении 59 человек судьи назначали административные аресты, 27 человек оштрафовали.

В целом, по данным республиканского МВД, за различные правонарушения в отделы полиции города Казани было доставлено 196 болельщиков, — уведомило МВД.

Ведомство отмечает, что среди правонарушений, за которые были задержаны болельщики, есть мелкое хулиганство, потребление алкоголя в общественных местах, публичная демонстрация нацисткой символики или атрибутики, нарушение правил поведения зрителей на спортивных мероприятиях.

Задерживать болельщиков в Казани начали с 14 июля. На фанатов сначала пожаловались пассажиры электрички Нижний Новгород — Казань. По словам очевидцев, болельщики громко пели песни и жгли фаеры. По предварительным данным, большинство задержанных — фанаты ЦСКА. Было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».