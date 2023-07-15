В Казани задержали 35 футбольных фанатов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

35 футбольных фанатов задержаны по пути на матч Суперкубка ЦСКА — «Зенит» в Казани, передает Telegram-канал Baza. По данным канала, на них пожаловались пассажиры электрички «Нижний Новгород — Казань». По словам очевидцев болельщики громко пели песни и жгли файеры. По предварительным данным, большинство задержанных — фанаты ЦСКА.

Канал отмечает, что все фанаты были доставлены в отдел полиции. На 28 из них были составлены протоколы по административке. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

В матче за Суперкубок 15 июля в Казани встретятся чемпион России прошлого сезона петербургский Зенит и обладатель кубка страны московский ЦСКА.

6 июля стало известно, что бывший игрок московской команды и сборной России Марио Фернандес подпишет контракт с «Зенитом». Ранее футболист обещал играть только за красно-синих и никогда не переходить в другой российский клуб. 32-летний защитник подписал двухлетний контракт с «Зенитом», по которому он будет получать €2,5 млн за сезон. При этом ЦСКА был готов предложить Фернандесу только €1,5 млн. Как отмечали спортивные журналисты, Марио решился на трансфер именно из-за зарплаты.