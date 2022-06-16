Охотское море начали очищать от затонувших и брошенных судов

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Водолаз МЧС РФ

Охотское море в Магадане начали очищать от затонувших и брошенных судов, передаёт ОТР. Первый корабль уже доставили к берегу для утилизации, это краболов-браконьер «Мали». Он ходил под флагом Южной Кореи, а в начале 2000-х был арестован пограничниками.

За это время почти 50-тонный двигатель разобрали, дальше нужно распилить корпус.

Судно для нас большое, негабарит. Очень сложно было всё-таки подвести его под берег, отвести от причала. Неманевренное судно. Как минимум, для таких операций нужно два буксира. Справились одним, своими силами, — описал подробности операции капитан буксира Василий Борисов.

В этом году должны будут утилизировать пять судов, три из них ещё под водой — их изучают водолазы. Всего на дне Охотского моря возле Магадана лежат около 20 кораблей. На этом месте планируется построить завод для производства полуфабрикатов и готовой рыбной продукции.

30 мая специалисты Черноморского флота начали готoвиться к подъёму корабля управления Военно-морских сил Украины «Донбасс». В ходе боевых действий в Мариуполе укрaинские вооруженные формирования вывели судно из строя и зaтопили его. Отмечается, что пробоины, найденные на корабле «Донбасс», удалось заделать. При этом экcперты продолжают устанавливать причины затопления украинcкого судна, затем они оценят, можно ли поднять корабль и каким споcобом.