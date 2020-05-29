Ограничительные меры по COVID-19 на Чукотке продлили до 15 июня

https://static.news.ru/photo/e5e378e2-a1a7-11ea-878f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Шапран/РИА Новости

Правительство Чукотского автономного округа решило продлить ограничительные меры, которые были введены в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

Ограничительные мероприятия в округе из-за распространения COVID-2019 продлены до 15 июня. Действующие меры будут сохранены для большей части населённых пунктов, — говорится в сообщении властей.

Там отмечается, что в посёлке Угольные Копи, посёлке городского типа Эгвекинот, сёлах Лаврентия и Кепервеем, а также в городах Билибино и Певек меры будут усилены из-за плохой эпидемиологической ситуации.

Кроме того, местных жителей обязали носить медицинские маски на улице и в общественных местах. Люди также будут обязаны соблюдать социальное дистанцирование, передаёт РИА Новости.

Сейчас в мире более 5,9 млн заразились COVID-19, более 363 тысяч умерли, более 2,5 млн выздоровели. В России насчитывается более 387 623 подтверждённых случаев COVID-19. Выздоровели 159 257 пациентов, жертвами опасного заболевания стали 4374 человека.

Ранее NEWS.ru писал, что в Амурской области зафиксирован первый летальный исход от COVID-19. Скончалась 80-летняя жительница Серышевского района.