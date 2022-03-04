Ограничения работы трёх аэропортов на юге России продлят до 14 марта

Ограничения работы аэропортов Краснодара, Анапы и Геленджика, связанные с проведением военной спецоперации российской армии на Украине, продлили до 14 марта, такую информацию сообщили в пресс-службе ГК «Аэродинамика», пишет интернет-портал «Кубань 24». При этом воздушная гавань Сочи будет работать в прежнем режиме.

По решению авиационных властей продлены ограничения на использование воздушного пространства в зоне полётов аэропортов юга России до 14 марта 03:45 по московскому времени, — сообщил оператор.

Изменения графика работы не коснутся аэропорта Сочи, он остаётся главным транспортным хабом на юге России.

Аэропорт Волгограда работает без ограничений, следует из телеграммы аэропорта, разосланной авиакомпаниям ранее. Ограничения по организации воздушного движения района аэродрома сняты с 2 марта.

24 февраля Росавиация сообщила о приостановке работы аэропортов Краснодара, Анапы, Сочи и ростовского аэропорта Платов. Как стало известно, около 150 тысяч туристов, из них 25 тысяч организованных, не могли вылететь из российских регионов, в которых была приостановлена работа аэропортов.

Аэропорт Волгoграда не вошёл в перечень официально зaкрытых аэропортов, при этом «Аэрофлот» 25 февраля отменял рейсы в Волгоград из-за закрытия аэрoпорта.