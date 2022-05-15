Один человек пострадал при обстреле Белгородской области со стороны Украины

Вооружённые силы Украины / Фото Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Посёлок Середа в Белгородской области подвергся обстрелу со стороны Украины, сообщил в своём Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. В результате один мирный житель получил ранение.

Посёлок Середа Шебекинского городского округа был обстрелян с территории Украины. Один мирный житель пострадал, получил осколочное ранение, — написал губернатор.

Он заверил, что пострадавшему будет оказана необходимая медицинская помощь. Подробности произошедшего Гладков пообещал сообщить позднее.

Ранее губернатор рассказал, что за время спецоперации на Украине в Белгородской области было повреждено 280 домов и 85 автомобилей. Полностью удалось восстановить 124 дома, однако в некоторых населённых пунктах ремонт строений пришлось приостановить по соображениям безопасности. В регионе действует «жёлтый» уровень террористической опасности.