Один человек погиб в массовом ДТП в Тверской области

Фото: Прокуратура Тверской области

Один человек погиб в ДТП с участием четырех автомобилей, включая скорую помощь, в Тверской области, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД. Еще четыре человека получили травмы.

По уточненной информации, в ДТП пострадали четыре человека, еще один погиб, — сказали агентству в пресс-службе ведомства.

В областной прокуратуре добавили, что авария произошла в районе населенного пункта Никулино Калининского района. Столкнулись два грузовых автомобиля, один легковой и карета скорой помощи. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются под контролем надзорного ведомства.

Ранее сообщалось, что под Тюменью столкнулись грузовой и легковой автомобили. В результате четыре человека погибли на месте, еще один пострадал и был доставлен в больницу. По предварительным данным, ДТП произошло по вине водителя легковой машины, уснувшего за рулем.

Под Волгоградом произошло ДТП с участием микроавтобуса и КамАЗа. В результате аварии погибли два пассажира автобуса. Еще четыре человека, включая семилетнего ребенка, были госпитализированы.