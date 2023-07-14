Один человек погиб при ЧП с ураном на заводе Росатома Один человек погиб после разгерметизации баллона на Уральском электрохимическом комбинате

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Уральский электрохимический комбинат

В результате разгерметизации баллона с ураном на Уральском электрохимическом комбинате (АО УЭХК) погиб один человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. По данным источника, человек умер от «механического воздействия». На месте работают аварийные службы. АО УЭХК — предприятие по обогащению урана, входящее в Росатом.

Произошла разгерметизация резервуара с обедненным гексафторидом урана объемом один кубометр. В результате механического воздействия погиб один человек, — рассказал собеседник агентства.

По его словам, норма по содержанию опасных веществ в воздухе на территории предприятия нарушена не была.

О происшествии на Уральском электрохимическом комбинате в Новоуральске ранее рассказали на самом предприятии. По словам представителя завода, один человек пострадал, радиационная обстановка в норме, опасности для жителей города нет. Персонал цеха эвакуирован, проводится санитарная обработка.

До этого двое человек погибли на территории предприятия «Скоропусковский Синтез» в Сергиево-Посадском округе Подмосковья. ЧП произошло в кирпичном цеху, который находится на ремонте более десяти лет.