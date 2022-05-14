В Уссурийске один человек погиб из-за взрыва артснаряда

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

В Уссурийске взорвался артснаряд во время разгрузки металлолома, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб. По его словам, в результате инцидента погиб по меньшей мере один человек, ещё двое получили ранения.

Инцидент произошёл утром 14 мая в пункте приёма металлолома на Новоникольском шоссе. Снаряд сдетонировал во время разгрузки прибывшей партии вторсырья.

В настоящее время следователи выясняют, каким образом снаряд попал в пункт приёма металлолома.

В середине мая в посёлке Тейсин Хабаровского края произошёл взрыв в местной воинской части. В результате ЧП один человек погиб и восемь пострадали.