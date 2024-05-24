Очевидец рассказал о погибших в Крыму при атаке ВСУ РЕН ТВ: погибшие при атаке ВСУ в Крыму шли домой со стройки

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Симферопольском районе Крыма в результате атаки ВСУ погибли люди, которые возвращались домой со стройки, рассказал РЕН ТВ очевидец случившегося Николай. Он сообщил, что услышав хлопок, вышел из дома.

Вышли на улицу, смотрим — у соседей окна все повылетали. Забор посыпался. Увидели воронку, — поделился Николай.

По его словам, неподалеку от воронки он нашел два тела. Николай уточнил, что люди возвращались со стройки, на которой работали. После этого мужчина вызвал экстренные службы и полиция оцепила район. Корреспондент РЕН ТВ Николай Аксенов проинформировал, что пострадала хозпостройка в маленьком проулке. По его данным, сейчас из-под ангара извлекают фрагменты упавшей ракеты.

Ранее депутат Государственной Думы от Крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев в ответ на сообщение главы республики Сергея Аксенова дал собственную оценку происходящему. Он назвал украинские войска фашистами.

В результате ракетной атаки ВСУ на территорию Крыма в Симферопольском районе погибли двое случайных прохожих, заявлял Сергей Аксенов. Он добавил, что в районе Алушты были зафиксированы попадания по пустующему объекту хозяйственного назначения.