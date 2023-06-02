Очевидец рассказал о неадекватном мужчине, ломившемся в окно к девушке Очевидец: ломившийся в окно к девушке мужчина имел провалы в памяти

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Роман Щербаков, сосед жительницы Саратова, в окно которой в 04:00 утра головой стучал мужчина, рассказал NEWS.ru, что тот человек имел провалы в памяти и отклонения психики. По его словам, ранее этот мужчина мог ночью прыгать по лестнице в подъезде и бегать за людьми.

На первый взгляд он спокойный, опрятный молодой человек, если не знать про его отклонение, он имел провалы в памяти, каждый раз искал девушку из нашего дома, хотел познакомиться. Даже мог подойти к ней и пытаться узнать про человека, которого ищет, то есть про нее саму. Раньше были незначительные странности, мог бродить по ночам в подъезде, лежать на подоконниках, прыгать на лестнице. А бывало, что он мог оставить включенным газ в квартире, бегать за людьми. Также ходил в подъезде и бился головой об стены, но это не было так серьезно, как данный инцидент, — рассказал Роман.

Мужчина уточнил, что после того как утром дебошир разбил лоб, пытаясь достучаться до девушки, его забрала полиция и отправила в больницу. Роман предположил, что мужчина теперь на лечении, так как он не видел, чтобы сосед вернулся.

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