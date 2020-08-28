Очередная несогласованная акция в поддержку Фургала проходит в Хабаровске

https://static.news.ru/photo/b6c4141e-e9b8-11ea-bd14-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виктор Лисицын/Global Look Press

Новая несогласованная акция в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала организована 29 августа в Хабаровске.

Согласно данным пресс-службы администрации города, очередная акция показала спад активности.

Она смогла собрать лишь 1200 человек, — говорится в сообщении.

Люди собрались на площади перед зданием краевого правительства, а после, уже по традиции, пошли по центральным улицам города. В руках они держат плакаты, флаги и воздушные шары.

Несогласованные акции в поддержку Фургала проходят в регионе каждый день с 11 июля. Больше всего людей собирается по субботам. В связи с тем, что шествия несанкционированные, сотрудники правоохранительных органов принимают меры по обеспечению безопасности населения и общественного порядка.

Так, в период с 11 июля зарегистрировано, в том числе с применением специальных средств автоматической фиксации, 4117 административных правонарушений, совершённых участниками «автопробегов», — заявили в городской администрации.

Также полицейские составили 161 протокол об административных правонарушениях в отношении участников акций. Суд, в свою очередь, изучил уже 142 материала, арестованы 19 человек, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил отправить экс-губернатора Сергея Фургала в Хабаровск, поместив его под домашний арест, для снижения напряжённости в регионе. Свою инициативу он изложил в письме на имя президента Владимира Путина.