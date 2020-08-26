Жириновский предложил поместить Фургала под домашний арест в Хабаровске

https://static.news.ru/photo/e6dc9e5c-e79a-11ea-9f52-fa163e074e61_660.jpg Сергей Фургал Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил отправить экс-губернатора Сергея Фургала в Хабаровск, поместив его под домашний арест, для снижения напряжённости в регионе. Свою инициативу он изложил в письме на имя президента Владимира Путина.

Есть вариант, когда можно быстрее успокоить всё в Хабаровском крае, чтобы этот вопрос был снят с повестки дня, а Сергей Иванович находился бы в условиях, которые позволяли бы жителям знать, что он находится в Хабаровске, — сказал политик в эфире телеканала «Россия 24».

Жириновский также отметил, что изменение меры пресечения и перевод Фургала в Хабаровск не исключает привлечения его к ответственности, если будут доказательства предъявленных ему обвинений. Однако может облегчить его судьбу.

Если там есть какая-то вина, ответственность наступит, но любой правовой вопрос можно решить больше-меньше <...> можно под домашним арестом держать полтора года, а это один за два идёт, один за полтора, то есть разные есть варианты, — пояснил Жириновский.

Фургал был задержан 9 июля в Хабаровске. Ему предъявлено обвинение в организации убийств по найму и покушении на убийство (ч.2 ст. 105 УК РФ и ст. 30, ст. 33 ч. 2 ст. 105 УК РФ). По версии следствия, чиновник в 2004-2005 годах организовал убийства двух бизнесменов и покушение на жизнь ещё одного. Против него дали показания другие фигуранты дела, но сам Фургал вину не признаёт. По решению басманного суда Москвы он арестован до 9 сентября. Он находится в СИЗО «Лефортово». С момент задержания Фургала в регионе проходят акции протеста в его поддержку.

Ранее NEWS.ru писал, что Жириновского и членов ЛДПР не пустили к арестованному экс-губернатору. Политик назвал это провокацией.