Жириновского и депутатов ЛДПР не пустили в камеру к Фургалу

https://static.news.ru/photo/63bc4cc8-e201-11ea-9f51-fa163e074e61_660.jpg Сергей Фургал Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что его вместе с членами партии не пустили к бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, который находится в СИЗО «Лефортово», передаёт корреспондент NEWS.ru.

Осуществлена провокация. Нас не допустили в камеру к Фургалу, сообщая нам, что она пустая. Это же полный идиотизм, — заявил Жириновский.

Политик уверен, что бывшего губернатора перевели в другую камеру. Жириновский подчеркнул, что думская фракция партии будет добиваться встречи с Фургалом.

Политик планировал визит к арестованному экс-губернатору вместе с сенатором от Хабаровского края Еленой Грешняковой, депутатами партии Максимом Зайцевым, Никитой Березиным и руководителем аппарата фракции ЛДПР в Госдуме Игорем Михеевым.

Ранее фракция ЛДПР заявила, что в случае отказа посещения экс-губернатора будет добиваться увольнения руководителя изолятора. Депутаты отмечали, что следователь по делу Фургала выступал на запрет его посещения. Во фракции заявляли, что это вступает в прямое противоречие с федеральным законом «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений».

NEWS.ru писал, что срок следствия по делу Фургала продлили до 8 ноября.