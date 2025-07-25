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25 июля 2025 в 13:48

Обстановка у обрушившегося из-за взрыва дома в Саратове попала на видео

Фото: NEWS.ru

У многоквартирного 10-этажного дома в Саратове, обрушившегося из-за взрыва газа утром 25 июля, стоит строительная, медицинская и пожарная техника, соответствующие кадры снял корреспондент NEWS.ru. Участок рядом с местом разрушения огорожен лентой.

На представленных кадрах можно увидеть пострадавший угол многоэтажки, а также стоящие поблизости машины экстренных служб. На месте продолжают работу медики, сотрудники МЧС и правоохранительных органов.

Ранее в МЧС сообщили, что на место взрыва прибыли кинологи с собаками для поиска людей под завалами. По предварительной информации, в квартире дома по улице Блинова, 2 произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения. Происшествие привело к разрушению углового подъезда с седьмого по десятый этажи. Три человека погибли.

Прежде сообщалось, что из-под завалов разрушенного жилого дома в Саратове, достали пять человек. Среди них один ребенок. Всех жильцов многоэтажки эвакуировали, поскольку есть угроза дальнейшего обрушения.

Россия
Саратов
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взрывы
Андрей Гайнутдинов
А. Гайнутдинов
Олеся Аксенова
О. Аксенова
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