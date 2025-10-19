Общение в TikTok привело к аресту старшеклассника РИАН: в Дагестане школьника арестовали за связь с ИГ через TikTok

В Дагестане одиннадцатиклассника заключили под стражу по обвинению в причастности к запрещенной террористической организации «Исламское государство» (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), передает РИА Новости со ссылкой на источник. С вербовщиком он общался через видео сервис TikTok. Суд счел обвинения настолько серьезными, что отклонил ходатайство защиты о домашнем аресте несовершеннолетнего.

Уголовное дело было возбуждено в середине сентября, а уже в начале октября суд санкционировал арест ученика из села Хучни. Следствие полагает, что через TikTok с подростком выше на связь участник ИГ, который склонял его к нападению на полицейских с применением оружия.

Его задержали <…> при попытке по указанию неустановленного лица забрать оружие (пистолет) для посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов, — поделился собеседник агентства.

Защита настаивала на более мягкой мере пресечения, ссылаясь на положительные характеристики, учебу юноши и наличие родителей, готовых осуществлять надзор. Несмотря на эти доводы, Верховный суд Дагестана оставил подростка в СИЗО. Юноше грозит тюремное заключения на срок от 10 до 20 лет.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали в Крыму участниц законспирированной женской ячейки запрещенной международной террористической организации. Они занимались распространением экстремистской идеологии и вербовкой новых адептов среди местного населения.